Inter | Sky | “Skriniar vuole il maxi-rinnovo”

Leggi su seriea24

(Di venerdì 29 luglio 2022)- L’continua il suo ritiro in Trentino, ieri ottima prova contro il Pro Sesto per gli uomini di Inzaghi. Marotta e Ausilio continuano il loro lavoro sul mercato in entrata e, provando a blindare i propri beniamini. Dopo le operazioni Dybala e Bremer fallite, l’si coccola i suoi beniamini, che vogliono delle sicurezze e viste le loro grandi prestazioni, un aumento dell’ingaggio. In primis, i Nerazzurri devono blindare Milan, tolto dal mercato dopo non aver acquistato Bremer dal Torino. Il giocatore, momentaneamente, percepisce un ingaggio da circa 3 milioni netti a stagione più bonus. Il suo contratto termina nel Giugno del 2023, l’quindi, per non farsi trovare impreparata dovrà blindare lo Slovacco. Il Psg è quasi del tutto defilato dalla pista ...