F1 | Leclerc e Sainz volano nelle prove libere Com’è il passo gara della Ferrari in Ungheria? Verstappen osserva…

(Di venerdì 29 luglio 2022) Ormai da cinque giorni lasbandiera ai quattro venti come l’obiettivo per il Gran Premio d’sia quello di fare doppietta, allo scopo di dimenticare le amarezze generate da Le Castellet e rilanciare le proprie quotazioni, sempre più in ribasso, nel duello iridato con Maxe la Red Bull. Dichiarazioni ambiziose, ma a buon ragione. Dopotutto i connotati dell’Hungaroring sono risaputi. Si tratta di un tracciato dove contano principalmente il carico aerodinamico e la trazione, caratteristiche in cui la F1-75 eccelle. Teoria e pratica, però, non sempre coincidono. Quali sono i responsi concreti del venerdì magiaro? Ebbene, sia nella FP1 che nella FP2, Charlese Carloshanno occupato la prima e la terza posizione, scambiandosi però di ruolo. Inizialmente è stato lo ...