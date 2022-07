Danielson ha elevato Garcia | il commento ad All About Elite

Leggi su zonawrestling

(Di venerdì 29 luglio 2022) Bella puntata di Dynamite per la AllWrestling, con tanto di sorpresa nel main event. Perché Danielè riuscito, seppur con l’aiuto di Jake Hager, a sconfiggere Bryane a prendersi un successo pesantissimo per la sua carriera e per il suo stint all’interno della Jericho Appreciation Society. Ildi Simone Spada, Massimo Del Prete, Paolo Ascolese, Matteo Pagliarella e Emanuele Cucurnia racconta tutto il peso di questo risultato e i risvolti della puntata. La puntata di All