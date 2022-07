Caldo record in Spagna, Sanchez: «Non indossate la cravatta inutilmente, così risparmieremo energia» (Di venerdì 29 luglio 2022) «Non indossate la cravatta inutilmente, così risparmieremo tutti energia». Sono le parole del primo ministro spagnolo Pedro Sanchez che quest’oggi, durante una conferenza stampa, ha invitato i lavoratori del settore pubblico e privato a smettere di indossare le cravatte come misura di risparmio energetico, a causa del Caldo record che sta colpendo il Paese. Il primo ministro spagnolo, presentandosi in conferenza stampa senza cravatta, ha dichiarato: «Non indosso la cravatta: questo significa che tutti possiamo risparmiare dal punto di vista energetico. Ho chiesto a tutti i ministri e a tutti i funzionari pubblici di fare lo stesso. Rivolgo lo stesso invito ai lavoratori del settore privato: per quanto ... Leggi su open.online (Di venerdì 29 luglio 2022) «Nonlatutti». Sono le parole del primo ministro spagnolo Pedroche quest’oggi, durante una conferenza stampa, ha invitato i lavoratori del settore pubblico e privato a smettere di indossare le cravatte come misura di risparmio energetico, a causa delche sta colpendo il Paese. Il primo ministro spagnolo, presentandosi in conferenza stampa senza, ha dichiarato: «Non indosso la: questo significa che tutti possiamo risparmiare dal punto di vista energetico. Ho chiesto a tutti i ministri e a tutti i funzionari pubblici di fare lo stesso. Rivolgo lo stesso invito ai lavoratori del settore privato: per quanto ...

Agenzia_Ansa : 'Viste le temperature estreme raggiunte quest'anno, i dati ci fanno ritenere che nel 2022 avremo un eccesso di mort… - Agenzia_Ansa : California in fiamme mentre gli Stati Uniti sono nella morsa del caldo con temperature record dal nord al sud del P… - Link4Universe : Record assoluto di temperature per il Regno Unito, con 40.3°C in Inghilterra e oltre 34°C in Scozia. L'ondata estr… - Stefani48508817 : RT @enpaonlus: ENPA rinnova le raccomandazioni per difendere gli animali in questo momento drammatico! ?@chruggeriTg2? ?@rudi_de_fanti? ?@m… - CiaobyDany : RT @Open_gol: Il primo ministro spagnolo Pedro Sanchez ha invitato tutti i lavoratori del settore pubblico e privato a smettere di indossar… -