Wuhan, lockdown per 4 casi asintomatici (Di giovedì 28 luglio 2022) Torna il lockdown a Wuhan, la città della Cina centrale dove è stato registrato per la prima volta il coronavirus. Quasi un milione di persone sono state poste in isolamento nelle loro abitazioni per ... Leggi su tg.la7 (Di giovedì 28 luglio 2022) Torna il, la città della Cina centrale dove è stato registrato per la prima volta il coronavirus. Quasi un milione di persone sono state poste in isolamento nelle loro abitazioni per ...

Corriere : Covid, a Wuhan torna il lockdown: un milione di persone bloccate (per quattro casi asintomatici) - Agenzia_Ansa : Quasi un milione di persone sono state poste in lockdown in un sobborgo di Wuhan, la città centrale della Cina dove… - MediasetTgcom24 : Covid, Gimbe: nell'ultima settimana -25% casi ma oltre 1.000 decessi | Quattro casi a Wuhan: lockdown per un milion… - fisco24_info : Covid: 4 casi a Wuhan, scattato lockdown per un milione: Blocco trasporti e attività,in aree rosse vietato uscire d… - andrea_tarta : #Wuhan in lockdown per 4 casi asintomatici di Covid. Una decisione più politica che sanitaria. La #Cina testa il… -