Tutti in cargo shorts, la rivincita dei pantaloncini con i tasconi (Di giovedì 28 luglio 2022) Sono gli ultimi di una fila lunghissima. I pantaloni cargo nati con il finire degli anni trenta del Novecento per vestire e corredare i soldati della British Army prima e di quella americana poi, ancora oggi sono più comunemente visualizzati nell'originale versione camo mimetica. Ma non è questa l'occasione in cui celebrare l'anima resiliente dei bermuda cargo militari, quanto apprezzare lo slittamento della tendenza utility di tasche e tasconi dei pantaloni corti uomo esplosa negli anni 90 e nei primi anni 2000 giunto intatto sino ad oggi. Un'estetica volutamente alleggerita e addomesticata nell'affiancare l'immagine ribelle dei cantanti R'n'B e celeb già all'epoca in cerca di self empowerment e attitude rilassata. Da Brad Pitt e Jennifer Aniston, nei '90's fedeli ai modelli di Maharishi, oggi possiamo apprezzare l'evoluzione dei ...

