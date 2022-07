Turista rapinato mentre è seduto dinanzi ad un bar a Napoli

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 28 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto– Uneraal tavolino di un bar in piazza Rodinò a, la scorsa notte è stato avvicinato da due individui a bordo di scooter uno dei quali armato di pistola. Iri si son fatti consegnare dall’uomo – 47enne – un orologio dal valore di circa 6mila euro per poi fuggire. L’area è video-sorvegliata, indagini in corso dei Carabinieri della stazione diChiaia. L'articolo proviene da Anteprima24.it.