“Totti la sta aspettando”. Ilary Blasi, emerge quello che non viene raccontato (Di giovedì 28 luglio 2022) Ancora brutte notizie, nonostante il peggio sia già arrivato coi comunicati categoricamente disgiunti che hanno confermato la fine del loro matrimonio dopo 17 anni di nozze e venti di sentimento, per i fan di Francesco Totti e Ilary Blasi. Ma soprattutto per Cristian (2005), Chanel (2007) e Isabel (2016). Ancora avvocati, crisi. Il legame già fortemente deteriorato tra la conduttrice de L’isola dei famosi e l’ex calciatore sarebbe peggiorato di molto. Il Capitano accompagna il primogenito, tornato a Roma nella loro villa dell’Eur, dove contro ogni gossip ancora risiede Francesco Totti, agli allenamenti di calcio ogni giorno. Ilary Blasi invece fa la mamma single a Sabaudia con le altre due figlie, nella dimora che porta tanti ricordi che oggi fanno nostalgia. Nessun tipo di contatto ... Leggi su tuttivip (Di giovedì 28 luglio 2022) Ancora brutte notizie, nonostante il peggio sia già arrivato coi comunicati categoricamente disgiunti che hanno confermato la fine del loro matrimonio dopo 17 anni di nozze e venti di sentimento, per i fan di Francesco. Ma soprattutto per Cristian (2005), Chanel (2007) e Isabel (2016). Ancora avvocati, crisi. Il legame già fortemente deteriorato tra la conduttrice de L’isola dei famosi e l’ex calciatore sarebbe peggiorato di molto. Il Capitano accompagna il primogenito, tornato a Roma nella loro villa dell’Eur, dove contro ogni gossip ancora risiede Francesco, agli allenamenti di calcio ogni giorno.invece fa la mamma single a Sabaudia con le altre due figlie, nella dimora che porta tanti ricordi che oggi fanno nostalgia. Nessun tipo di contatto ...

AlessiaGuetti : @Iosonolagomma Secondo me di quello che è uscito non è vero quasi nulla. Sta tipa e Totti stanno insieme secondo me… - AlessiaGuetti : Scusate ma il video dello scorso anno di #Totti e #Ilary a cena e al tavolo vicino Noemi,per quanto cringe secondo… - zazoomblog : Francesco Totti non ci sta il gossip lo manda su tutte le furie - #Francesco #Totti #gossip #manda - ChiaraLove39 : RT @lucasprezioso: Mi sta facendo crepare con i tweet su Isabel Totti. Comunque #Totti che fosse cretino si sapeva, ma non pensavo che lo f… - faustacu : RT @lucasprezioso: Mi sta facendo crepare con i tweet su Isabel Totti. Comunque #Totti che fosse cretino si sapeva, ma non pensavo che lo f… -