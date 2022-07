Tentato omicidio a Fondi | aggredisce con un coltello da caccia 5 ragazzi | minorenne in manette

Leggi su ilfaroonline

(Di giovedì 28 luglio 2022)– Nella tarda serata del 25 luglio scorso, il personale del Commissariato Distaccato della Polizia di Stato diha arrestato in flagranza di reato un ragazzo, privo di precedenti di Polizia, indagato per i reati di, porto di armi od oggetti atti ad offendere, lesioni aggravate. In particolare, quella sera giungeva presso il centralino dei quel Commissariato di P.S. una telefonata che segnalava un litigio tra più persone in via Toniolo, nei pressi dell’anfiteatro e pochi minuti dopo si presentavano presso lo stesso Ufficio di polizia cinque persone di nazionalità indiana, tra le quali due ferite in modo vistoso, che rappresentavano di essere stati vittima, poco prima di una aggressione da parte di un ragazzo italiano senza alcun apparente motivo. Le vittime venivano ...