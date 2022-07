Suggestione Ronaldo al Napoli? Stabilita la formula per il trasferimento (Di giovedì 28 luglio 2022) Non è una novità il fatto che Cristiano Ronaldo sia in rottura con il Manchester United: l’attaccante portoghese è alla ricerca di un nuovo club che gli fornisca stimoli per la prossima stagione. La richiesta prioritaria è ovviamente il requisito della Champions League, che rende il Napoli una papabile pretendente. FOTO: Getty Images, Ronaldo Nella giornata di ieri il quotidiano spagnolo AS ha diffuso la notizia secondo la quale De Laurentiis spingerebbe per acquistare Cristiano Ronaldo e regalare ai tifosi un colpo di mercato inaspettato, complici anche i buoni rapporti con Jorge Mendes, agente del portoghese. Secondo il giornale, quindi, la società partenopea sarebbe pronta a riportare il calciatore in Italia. United-Napoli: la formula per il trasferimento ... Leggi su spazionapoli (Di giovedì 28 luglio 2022) Non è una novità il fatto che Cristianosia in rottura con il Manchester United: l’attaccante portoghese è alla ricerca di un nuovo club che gli fornisca stimoli per la prossima stagione. La richiesta prioritaria è ovviamente il requisito della Champions League, che rende iluna papabile pretendente. FOTO: Getty Images,Nella giornata di ieri il quotidiano spagnolo AS ha diffuso la notizia secondo la quale De Laurentiis spingerebbe per acquistare Cristianoe regalare ai tifosi un colpo di mercato inaspettato, complici anche i buoni rapporti con Jorge Mendes, agente del portoghese. Secondo il giornale, quindi, la società partenopea sarebbe pronta a riportare il calciatore in Italia. United-: laper il...

Nicola20883874 : #Napoli #Ronaldo al giusto compromesso e con un miracolo sportivo può essere più di una semplice suggestione - sportal_it : Suggestione dalla Spagna: 'Cristiano Ronaldo di nuovo in Serie A' - SerieBNewsCom : ?? Il #Benevento chiama #Ronaldo: suggestione #SerieB per il campione ???? - apache_diez : Milinkovic Savic mi sembra la solita suggestione impossibile figlia di un mercato in cui il colpo grosso lo si è gi… - SepDam : @CuoreRoberto Ronaldo al Napoli sarebbe una bella suggestione. Ha espresso il desiderio di giocare con Hamsik! -