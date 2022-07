classcnbc : +++#Stellantis, conti I semestre: ??Ricavi: 88 mld (+17%) ??Utile operativo rettificato: 12,4 mld € (+44% a/a) ??Flus… - Diabaging : @AnfetaMilan Grazie al cazzo. La rube fa mercato con i soldi delle tue tasse usati per pagare gli stipendi degli op… -

chiude il primo semestre con unnetto di 8 miliardi di euro (+34% anno su anno) e ricavi pari a 88 miliardi (+17%). Il margine Aoi si attesta al 14,1%, il flusso di cassa industriale ...Alla vigilia dei conti semestrali,ha guadagnato l'1,41%. Nel giorno dei risultati - ... soprattutto per quanto riguarda l'netto. Fuori dal Ftse Mib, Fincantieri ha lasciato sul ... Stellantis: utile I sem a 8 mld (+34%), ricavi a 88 mld (+17%) Milano, 28 lug. (askanews) - Stellantis chiude il primo semestre con un utile netto di 8 miliardi di euro (+34% anno su anno) e ricavi pari a ...(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 28 lug - Stellantis ha confermato la guidance per l'intero 2022. Il gruppo stima di registrare a fine anno un margine sull'utile operativo rettificato (margine ...