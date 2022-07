“State bene?”. Attimi di panico a Camper: è successo durante il collegamento. VIDEO (Di giovedì 28 luglio 2022) Attimi di tensione durante la puntata di Camper di mercoledì 27 luglio 2022. I conduttori Tinto e Roberta Morise sono in collegamento con la loro inviata a Baia Sardinia, in provincia di Sassari. Si tratta di uno dei posti più belli della Sardegna e sul posto c’è Maria Elena Fabi che sta intervistando alcuni ospiti. Si tratta di un signore di quasi novant’anni che da sempre trascorre l’eState in Sardegna con la sua famiglia. Ma questo punto il fattaccio. D’improvviso un colpo di vento fa volare un ombrellone addosso a tutti loro, fortunatamente senza far male a nessuno. Naturalmente per qualche istante c’è stato il panico in studio e in collegamento, ma come dicevamo non è successo niente di che. In queste ore, tra l’altro, visto l’esito del ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 28 luglio 2022)di tensionela puntata didi mercoledì 27 luglio 2022. I conduttori Tinto e Roberta Morise sono incon la loro inviata a Baia Sardinia, in provincia di Sassari. Si tratta di uno dei posti più belli della Sardegna e sul posto c’è Maria Elena Fabi che sta intervistando alcuni ospiti. Si tratta di un signore di quasi novant’anni che da sempre trascorre l’ein Sardegna con la sua famiglia. Ma questo punto il fattaccio. D’improvviso un colpo di vento fa volare un ombrellone addosso a tutti loro, fortunatamente senza far male a nessuno. Naturalmente per qualche istante c’è stato ilin studio e in, ma come dicevamo non èniente di che. In queste ore, tra l’altro, visto l’esito del ...

