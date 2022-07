Sorpresa, per il New York Times la fine di Draghi è “un trionfo per la democrazia” (Di giovedì 28 luglio 2022) Roma, 28 lug – Il New York Times che non ti aspetti è quello che quasi esulta per la fine del governo Draghi in Italia, come riporta anche l’Agi. Per il New Tork Times la fine di Draghi è “un trionfo per la democrazia” Così cita la “parte forte” del pezzo del giornalista Christopher Caldwell, la cui opinione è abbastanza chiara: “La fine del governo Draghi è il trionfo della democrazia, non una minaccia”. E non solo: Caldwelll apre i dubbi sulla democrazia del concetto di “governo tecnico”, considerato l’uso sconsiderato che se ne fa nel nostro Paese. Così prosegue l’articolo: “In una delle sue newsletter JPMorgan ha descritto le manovre parlamentari ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 28 luglio 2022) Roma, 28 lug – Il Newche non ti aspetti è quello che quasi esulta per ladel governoin Italia, come riporta anche l’Agi. Per il New Torkladiè “unper la” Così cita la “parte forte” del pezzo del giornalista Christopher Caldwell, la cui opinione è abbastanza chiara: “Ladel governoè ildella, non una minaccia”. E non solo: Caldwelll apre i dubbi sulladel concetto di “governo tecnico”, considerato l’uso sconsiderato che se ne fa nel nostro Paese. Così prosegue l’articolo: “In una delle sue newsletter JPMorgan ha descritto le manovre parlamentari ...

marcoconterio : ?????? Trattativa a sorpresa per l'#OM: l'Olympique Marsiglia è in fase avanzata per prendere un fedelissimo di Igor… - andpom147 : Solitamente funziona così: retrocede una squadra appena promossa in Serie A, una che si è salvata per il rotto dell… - IlPrimatoN : L'opinione che non ti aspetti - al3ssendro_ : RT @reptheestallion: OGGI ANNUNCIO DI TAYLOR DI BAD BLOOD TV PER DOMANI E DI 1989 TV PER AGOSTO, DOMANI RILASCIO DI BAD BLOOD TV CON IL PRE… - sacarveralex : RT @reptheestallion: OGGI ANNUNCIO DI TAYLOR DI BAD BLOOD TV PER DOMANI E DI 1989 TV PER AGOSTO, DOMANI RILASCIO DI BAD BLOOD TV CON IL PRE… -