Settebello, Campagna: "Di nuovo tra le più forti, la squadra è rinata dalle ceneri di Tokyo 2020" (Di giovedì 28 luglio 2022) "Questo successo è un segnale di continuità dopo il secondo posto ai Mondiali. In più era l'unico trofeo che ci mancava. La squadra è rinata quest'anno dalle ceneri di Tokyo 2020 e siamo tornati in fretta fra le prime del mondo. Cannella? Sta facendo benissimo e può crescere ancora. Deve migliorare in fase difensiva. E' un realizzatore formidabile: migliorerà nei rigori". Queste le parole di Sandro Campagna ai microfoni di Rai Sport dopo la vittoria del Settebello in World League contro gli Usa. Adesso la squadra si preparerà per gli Europei, in scena a Spalato dal 27 agosto. SportFace.

