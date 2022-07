Sessantamila euro per le caditoie - Cronaca - lanazione.it (Di giovedì 28 luglio 2022) Un intervento atteso da tempo e molto utile: Saranno pulite tutte le caditoie stradali. Questo è un problerma che può apparire di poco conto in situazioni di caldo e siccità, ma è fondamentale per ... Leggi su lanazione (Di giovedì 28 luglio 2022) Un intervento atteso da tempo e molto utile: Saranno pulite tutte lestradali. Questo è un problerma che può apparire di poco conto in situazioni di caldo e siccità, ma è fondamentale per ...

Sessantamila euro per le caditoie - Cronaca - lanazione.it

Un intervento atteso da tempo e molto utile: Saranno pulite tutte le caditoie stradali. Questo è un problerma che può apparire di poco conto in situazioni di caldo e siccità, ma è fondamentale per evitare allagamenti.

Il totale del quadro economico è pari a 60.000 euro. L'aggiudicazione avverrà secondo il criterio del minor prezzo. Responsabile del progetto è il dirigente del servizio 1, ingegner Lorenzo Rigutini.