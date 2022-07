Petrolio: avvio in aumento, Wti a 98,55 dollari..++rpt++ (Di giovedì 28 luglio 2022) avvio di giornata in rialzo per le quotazioni del Petrolio: il Wti passa di mano a 98,55 dollari al barile (rpt. 98,55 dollari al barile) con un progresso dell'1,33% (rpt.1,33%). Il Brent scambia a ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 28 luglio 2022)di giornata in rialzo per le quotazioni del: il Wti passa di mano a 98,55al barile (rpt. 98,55al barile) con un progresso dell'1,33% (rpt.1,33%). Il Brent scambia a ...

zazoomblog : Petrolio: avvio in aumento Wti a 9587 dollari (+094%) (2) - #Petrolio: #avvio #aumento #dollari - fisco24_info : Petrolio: avvio in aumento, Wti a 98,55 dollari..++rpt++: (Ripetizione con titolo e testo corretti) - fisco24_info : Petrolio: avvio in aumento, Wti a 95,87 dollari (+0,94%) (2): Brent a quota 105 (+0,57%) - PolimericaNews : RT @ansa_economia: Petrolio: avvio in aumento, Wti a 95,87 dollari (+0,94%). Brent a quota 105 (+0,57%) #ANSA - ansa_economia : Petrolio: avvio in aumento, Wti a 95,87 dollari (+0,94%). Brent a quota 105 (+0,57%) #ANSA -