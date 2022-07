Firenze | albero caduto sul lungarno Ferrucci | auto e motorini danneggiati - Cronaca - lanazione it

(Di giovedì 28 luglio 2022)sul(Foto Enrico Pastaldi / New Press Photo) Per approfondire : Foto :, le foto dell'sulPaura ma per fortuna nessun ferito. Nel ...

caduto sul lungarno Ferrucci (Foto Enrico Pastaldi / New Press Photo) Per approfondire : Foto :, le foto dell'caduto sul lungarno Ferrucci Paura ma per fortuna nessun ferito. Nel pomeriggio di giovedì 28 luglio unè caduto sul lungarno Ferrucci . Un grosso ramo si è ...... ceo di Treedom, la piattaforma con sede ache permette di piantare e regalare alberi a ... Piantare alberi si fa scegliendo l'giusto, nel luogo giusto per il giusto scopo, come facciamo ... Firenze, albero caduto sul lungarno Ferrucci: auto e motorini danneggiati A causa del forte vento che si è sollevato nel pomeriggio di oggi, giovedì 28 luglio, i vigili del fuoco del comando di Firenze stanno intervenendo per alcune segnalazioni per alberi e rami pericolant ...CITTA' METROPOLITANA: Pioggia di chiamate ai vigili del fuoco per i disagi e i danni provocati dal vento a Firenze e in altri Comuni della provinci ...