Elezioni: la sindaca di Correggio si dimette per candidarsi col Pd (Di giovedì 28 luglio 2022) In campo anche i primi cittadini: la sindaca di Correggio, Ilenia Malavasi, ha presentato le dimissioni dalla carica di primo cittadino per poter accettare la proposta di candidatura per la lista ... Leggi su globalist (Di giovedì 28 luglio 2022) In campo anche i primi cittadini: ladi, Ilenia Malavasi, ha presentato le dimissioni dalla carica di primo cittadino per poter accettare la proposta di candidatura per la lista ...

PieraBelfanti : Elezioni: la sindaca di Correggio si dimette per candidarsi col #Pd - globalistIT : - 24emilia : La sindaca di Correggio @IleniaMalavasi si dimette per candidarsi alle elezioni politiche: il Comune sarà commissar… - quotidianopiem : L’ex Sindaca di Torino Chiara Appendino potrebbe candidarsi alle prossime elezioni politiche - MaurizioTURCAT1 : RT @Misurelli77: I fratellini d'Italia con i loro pennivendoli da riporto si dovrebbero indignare per l'inchiesta sulla lobby nera,sul cand… -