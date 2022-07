Chiara Nasti, incidente d’auto per l’influencer al quinto mese di gravidanza (Di giovedì 28 luglio 2022) Chiara Nasti al quinto mese di gravidanza ha avuto un incidente in auto. Ecco come sta e il suo racconto sui social Chiara Nasti qualche giorno fa ha avuto un incidente d’auto. Ne ha parlato oggi sui social, chiedendo consiglio ai fan sul corretto utilizzo della cintura di sicurezza. Ecco cosa ha detto l’influencer al quinto mese di gravidanza ai suoi follower: “Raga mi fate capire questa cosa, perché sicuramente ne sapete più di me: ma la cintura in gravidanza va messa o non va messa? Perché ogni volta che mi vedete in macchina mi dite che non va messa, che fa malissimo al pancione, alcuni mi dicono che esistono delle cinture di ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 28 luglio 2022)aldiha avuto unin auto. Ecco come sta e il suo racconto sui socialqualche giorno fa ha avuto un. Ne ha parlato oggi sui social, chiedendo consiglio ai fan sul corretto utilizzo della cintura di sicurezza. Ecco cosa ha dettoaldiai suoi follower: “Raga mi fate capire questa cosa, perché sicuramente ne sapete più di me: ma la cintura inva messa o non va messa? Perché ogni volta che mi vedete in macchina mi dite che non va messa, che fa malissimo al pancione, alcuni mi dicono che esistono delle cinture di ...

