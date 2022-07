DMove.it

... poiché il documento riferisce che il passaggio di consegne tra(il precedente fornitore) e ... Nel marzo 2021, il magazine francese L'Argus sosteneva che Stellantis avessestudi sull'...Perciò haa una duplice strategia . Da una parte la gamma degli iPhone si è ampliata. Nel ... e più di recente sono stati riportati problemi nel dialogo cone BYD per la realizzazione ... CATL ha avviato la produzione di massa della batteria delle meraviglie: la M3P fa più di 700 km e costa poco Basata su una nuova chimica che non è quella delle pur recenti celle LMFP, la batteria M3P è già in produzione e arriverà ai clienti nel 2023. È destinata ai veicoli con un’autonomia superiore ai 700 ...Nuova batteria ad alta capacità per auto elettrica, 1.000 km e ricarica rapida in 10 minuti. Meno soste nei lunghi viaggi con l'elettrica.