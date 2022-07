Calciomercato Juventus, parte l’assalto a Paredes: obiettivo numero uno per il centrocampo (Di giovedì 28 luglio 2022) Calciomercato Juventus: i bianconeri si preparano all’assalto a Paredes, obiettivo in cima alla lista per il centrocampo L’infortunio di Paul Pogba ha cambiato i piani del mercato della Juventus. Quella che prima era considerata la ciliegina sulla torta ora è diventata una vera e propria esigenza per rinforzare la rosa. I bianconeri, come riportato da La Gazzetta dello Sport, si preparano allora all’assalto a Leandro Paredes, regista in uscita dal PSG. È l’argentino il profilo in pole per prendere le chiavi del centrocampo bianconero, con la Vecchia Signora che prepara il terreno (dopo l’addio di Ramsey serve anche la cessione di Arthur). LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA Juventus SU ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 28 luglio 2022): i bianconeri si preparano alin cima alla lista per ilL’infortunio di Paul Pogba ha cambiato i piani del mercato della. Quella che prima era considerata la ciliegina sulla torta ora è diventata una vera e propria esigenza per rinforzare la rosa. I bianconeri, come riportato da La Gazzetta dello Sport, si preparano allora ala Leandro, regista in uscita dal PSG. È l’argentino il profilo in pole per prendere le chiavi delbianconero, con la Vecchia Signora che prepara il terreno (dopo l’addio di Ramsey serve anche la cessione di Arthur). LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLASU ...

