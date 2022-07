Blanco fa visita alla Roma a Trigoria | innamorato da sempre dei giallorossi

sportli26181512 : 'Brividi' a Trigoria, Blanco fa visita alla 'sua' Roma: abbracci e saluti con Mou e Dybala: Brividi. Stavolta Li av… - salvione : Roma, Blanco in visita a Trigoria: 'Brividi' con Dybala - maespo69 : RT @ilRomanistaweb: ??? VIDEO - Blanco fa visita a Trigoria, accolto da #Mourinho e dai calciatori Il vincitore dell'ultima edizione del fes… - forzaroma : La visita di #Blanco a Trigoria – FOTO GALLERY #ASRoma - ilRomanistaweb : ??? VIDEO - Blanco fa visita a Trigoria, accolto da #Mourinho e dai calciatori Il vincitore dell'ultima edizione del… -

Laè un grande romanista, due giorni fa è stato ospitato all'interno del centro sportivo e ha avuto modo di conoscere meglio Mourinho e i giocatori (Dybala compreso) e ha ricambiato l'...Brividi.Una serata da ‘Brividi’. Blanco in concerto all’ipprodromo delle Capannelle a Roma, davanti a 30 mila persone. Una tappa speciale quella nella Capitale, con il vincitore di ...La star non ha mai nascosto la fede per la Roma nonostante non sia nato nella capitale. Blanco, cantante e grande tifoso della Roma, ha fatto visita a Mourinho e compagni. Ieri a Trigoria poco prima d ...