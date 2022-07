Atalanta; Lookman ai dettagli (Di giovedì 28 luglio 2022) Salvo sorprese è Ademola Lookman il secondo colpo di mercato dell'Atalanta dopo il brasiliano Ederson. L'ala o seconda punta anglo - nigeriana, classe 1997, arriva dal RasenBallsport Lipsia a titolo ... Leggi su sport.tiscali (Di giovedì 28 luglio 2022) Salvo sorprese è Ademolail secondo colpo di mercato dell'dopo il brasiliano Ederson. L'ala o seconda punta anglo - nigeriana, classe 1997, arriva dal RasenBallsport Lipsia a titolo ...

DiMarzio : #Calciomercato | #Atalanta, trattativa in chiusura con il #Lipsia per #Lookman. Si insiste con l'#Inter per… - DiMarzio : #Atalanta ad un passo da #Lookman del #Lipsia: tutto quello che c'è da sapere su di lui ?? - SkySport : ULTIM'ORA #MERCATO #ATALANTA, IN CHIUSURA #LOOKMAN DEL #LIPSIA: ACCORDO SULLA BASE DI UN TRASFERIMENTO A TITOLO DEF… - glooit : Atalanta; Lookman ai dettagli leggi su Gloo - sportface2016 : #Atalanta: in arrivo #AdemolaLookman a titolo definitivo -