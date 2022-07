Una Vita, anticipazioni 28 luglio: Dori dice una bugia a Felipe. Poi l’avvocato la sorprende con Genoveva (Di mercoledì 27 luglio 2022) Una Vita, anticipazioni 28 luglio: nella puntata di domani rivedremo Dori, Felipe e Genoveva, tra i quali accadrà qualcosa di inquietante. Liberto darà una bella notizia a Rosina e Hortensia, ma nasconderà qualcosa alla cognata. Azucena si allontanerà da Guillermo e prenderà una decisione. Una Vita, anticipazioni 28 luglio: Dori riesce a “tener buono” Felipe. Poi però, lui la trova a conversare con Genoveva Dori fa credere a Felipe che era Marina, la persona che ha sentito al telefono. Tuttavia successivamente l’avvocato va fuori casa e vede l’amata infermiera nientemeno che in compagnia di Genoveva. Cosa staranno ... Leggi su pianetadonne.blog (Di mercoledì 27 luglio 2022) Una28: nella puntata di domani rivedremo, tra i quali accadrà qualcosa di inquietante. Liberto darà una bella notizia a Rosina e Hortensia, ma nasconderà qualcosa alla cognata. Azucena si allontanerà da Guillermo e prenderà una decisione. Una28riesce a “tener buono”. Poi però, lui la trova a conversare confa credere ache era Marina, la persona che ha sentito al telefono. Tuttavia successivamenteva fuori casa e vede l’amata infermiera nientemeno che in compagnia di. Cosa staranno ...

AmorosoOF : 50 dischi di platino, una vita insieme. Grazie ??? - Giorgiolaporta : Deve essere proprio duro essere #donne del #PD. Tutta la vita a parlare di #quoterosa e diritti, ma nel #Governo il… - Roberto_Fico : Il 26 luglio 1992, sette giorni dopo la strage di via D’Amelio, perse la vita Rita Atria, giovanissima testimone di… - deadebbyy2 : Ti meriti proprio un bel calcio nei c*glioni ! E meriti una vita fatta di sacrifici allo scopo di rendere me sempre… - iamchiaruz : RT @Stilgek: oscillo tra il voler condurre una vita pacata in mezzo alle campagne lontana da tutti o in una città super caotica e piena di… -