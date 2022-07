Torino | lite clamorosa tra Juric e il ds Vagnati | 'Non sai lavorare | non fai un c' 'Porta rispetto | ti ho difeso sempre' VIDEO

marcoconterio : ?? Arriva un clamoroso video di una lite furente tra Ivan Juric tecnico del #Torino e il ds Davide Vagnati ?? - MCriscitiello : Torino - Furibonda lite Juric-Vagnati (ovviamente arriveranno le smentite di rito) Allenatore su tutte le furie… - cmdotcom : #Torino , lite furibonda tra #Juric e il ds #Vagnati - provulusJFC : RT @cmdotcom: #Torino , lite furibonda tra #Juric e il ds #Vagnati - FuianoFederico : RT @cmdotcom: #Torino , lite furibonda tra #Juric e il ds #Vagnati -

Sportitalia - Polverierafuribonda Juric - Vagnati. Cima teso in casa granata Stando a quanto riportato da Sportitalia, e più in particolare da Michele Criscitiello, si sarebbe consumata una furibondatra il ...Un uomo ha accoltellato il genero dopo una. È successo ieri sera ad Arona. L'uomo ferito, 35 anni, colpito da due coltellate al petto, si è presentato alla sede del 118 di Arona chiedendo aiuto. I sanitari lo hanno soccorso e trasportato ...Il clima è tutt'altro che disteso dalle parti di Torino. È diventato virale in queste ore il video di una clamorosa lite tra il tecnico Juric e il ds Vagnati che per poco non ...Secondo quanto riporta Michele Criscitiello direttore di Sportitalia ci sarebbe stata questo pomeriggio un furibonda lite nel ritiro del Torino tra il tecnico Juric ed il DS Vagnati. Parole pesantissi ...