Spezia | un nuovo numero uno per Gotti | si avvicina Dragowski

(Di mercoledì 27 luglio 2022)è sempre più vicino allo. Molto presto il club ligure potrebbe contare su unestremo difensoresarebbe sempre più vicino al trasferimento allo. Il portiere infatti non è stato convocato per il ritiro in Austria a cui prenderà parte la Fiorentina. L’arrivo dell’estremo difensore in terra ligure libererebbe Provedel. Un vero e proprio intreccio di portieri, che sta però per prendere corpo. L'articolo proviene da Calcio News 24.