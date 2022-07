Soldi dal fondo d’Istituto ai docenti, il sindacato può chiedere i documenti alla scuola. Testo sentenza (Di mercoledì 27 luglio 2022) Alcune disposizioni del CCNL Comparto Istruzione e Ricerca 2018 consentono di riconoscere la legittimazione dell’associazione sindacale a esercitare l’accesso sulla documentazione relativa ai trattamenti economici accessori dei docenti, sussistendo peraltro gli elementi richiesti dall’art. 22, c. 1, lett. c) della l. 241/1990. Lo ha affermato il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo, (Sez. I, sentenza 26 maggio 2022, n. 208), richiamando la pronuncia resa dal Consiglio di Stato (Sez. VI, 20 luglio 2018, n. 4417) in analoga fattispecie. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 27 luglio 2022) Alcune disposizioni del CCNL Comparto Istruzione e Ricerca 2018 consentono di riconoscere la legittimazione dell’associazione sindacale a esercitare l’accesso sulla documentazione relativa ai trattamenti economici accessori dei, sussistendo peraltro gli elementi richiesti dall’art. 22, c. 1, lett. c) della l. 241/1990. Lo ha affermato il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo, (Sez. I,26 maggio 2022, n. 208), richiamando la pronuncia resa dal Consiglio di Stato (Sez. VI, 20 luglio 2018, n. 4417) in analoga fattispecie. L'articolo .

