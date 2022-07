Siccità, luci e ombre del Piano invasi. Associazioni: “No a nuove dighe”. Apertura sui laghetti collinari, “ma il nodo è l’approccio insostenibile nell’uso dell’acqua” (Di mercoledì 27 luglio 2022) “Crisi climatica e Siccità non guardano in faccia a nessuno, neanche alla crisi del governo”. Nonostante piogge e previsioni di piogge, il problema resta. Di queste ore, ad esempio, l’allarme sulle acque sotterranee in Emilia Romagna, mai così in sofferenza. E gli incendi non fanno che peggiorare una situazione già sull’orlo del collasso. E così nove Associazioni propongono sette interventi chiave, tra cui l’adozione per ogni bacino di protocolli di gestione delle Siccità e strategie di riduzione dei consumi idrici e di trasformazione del sistema agroalimentare. Agli inizi di luglio, invece, un Piano invasi e laghetti è stato lanciato da Coldiretti e Anbi (Associazione Nazionale dei Consorzi per la Gestione e la Tutela del Territorio e delle Acque Irrigue), che aveva chiesto una cabina ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 27 luglio 2022) “Crisi climatica enon guardano in faccia a nessuno, neanche alla crisi del governo”. Nonostante piogge e previsioni di piogge, il problema resta. Di queste ore, ad esempio, l’allarme sulle acque sotterranee in Emilia Romagna, mai così in sofferenza. E gli incendi non fanno che peggiorare una situazione già sull’orlo del collasso. E così novepropongono sette interventi chiave, tra cui l’adozione per ogni bacino di protocolli di gestione dellee strategie di riduzione dei consumi idrici e di trasformazione del sistema agroalimentare. Agli inizi di luglio, invece, unè stato lanciato da Coldiretti e Anbi (Associazione Nazionale dei Consorzi per la Gestione e la Tutela del Territorio e delle Acque Irrigue), che aveva chiesto una cabina ...

