Renzi “Chi vuole coalizione vera sa dove trovarci”

ROMA (ITALPRESS) – Chi vuole costruire una coalizione vera, sui contenuti, sa dove trovarci. Lo scrive il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, nella sua enews. "Qualcuno di voi mi scrive: 'Matteo, come si fa ad andare soli alle elezioni?' – scrive Renzi – Rovescio la domanda: come si fa ad andare con chi non condivide nulla? Come si fa a pensare che le coalizioni servano a utilizzare il voto dei cittadini per poi dividersi il giorno dopo? Come si fa a stare insieme, se l'odio e il risentimento personale è più forte della politica e delle scelte per i nostri figli? C'è qualcuno che mette il veto su di noi in coalizione, per antichi rancori personali. E va bene. Chi fa questa scelta si assume una bella responsabilità in caso di sconfitta.

