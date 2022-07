Preghiera della sera del 27 Luglio 2022 “Grazie del Tuo Amore” (Di mercoledì 27 luglio 2022) “Grazie del Tuo Amore”. È la Preghiera della sera da recitare questo Mercoledì per meditare sulla giornata trascorsa. O amato San Giuseppe affidiamo a te la nostra Preghiera, i nostri desideri, le aspirazioni e le speranze, affinché siano presenti nei tuoi sogni e si possano realizzare per il nostro bene. Dedichiamo pochi minuti del nostro L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di mercoledì 27 luglio 2022) “del Tuo”. È lada recitare questo Mercoledì per meditare sulla giornata trascorsa. O amato San Giuseppe affidiamo a te la nostra, i nostri desideri, le aspirazioni e le speranze, affinché siano presenti nei tuoi sogni e si possano realizzare per il nostro bene. Dedichiamo pochi minuti del nostro L'articolo proviene da La Luce di Maria.

