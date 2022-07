Palermo | UFFICIALE | accettate le dimissioni di Castagnini e Baldini

(Di mercoledì 27 luglio 2022) . Ecco i possibili sostituti IlF.C. comunica di aver accettato questa sera, a malincuore, le inaspettatedel Direttore Sportivo Renzoe dell’Allenatore Silvio. Il Club desidera ringraziareper il lavoro svolto e augurare loro ogni bene per il futuro. Il Club è già al lavoro per implementare una nuova struttura tecnica che possa preparare la squadra all’inizio del campionato di Serie B. Un ulteriore annuncio arriverà nei prossimi giorni. Come riferisce Sky Sport, ora sono due le piste possibili che il club rosanero starebbe sondando per sostituire il tecnico. Una porta al nome dell’ex bianconero Claudio Ranieri, l’altra a Daniele De Rossi. Al posto dipotrebbe arrivare Bigon. L'articolo ...

A renderlo noto è il con un comunicato pubblicato sul proprio sito. Un polverone che si è alzato nelle ultime ore e che viene dunque ufficializzato dal club rosanero, che ha ... La voce non è confermata ma Silvio Baldini potrebbe lasciare il. Che qualcosa non filasse ... Non c'è ancora nulla di ma i dissapori sembrano piuttosto profondi. Sarebbe una clamorosa ... Terremoto in casa Palermo a poco più di due settimane dall'inizio del campionato di Serie B. L'allenatore Silvio Baldini ed il direttore sportivo Renzo Castagnini hanno infatto rassegnato in serata le ...