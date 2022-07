Padel | a novembre a Ostia il Fip Promises dedicato ai giovani

Leggi su ilfaroonline

(Di mercoledì 27 luglio 2022)– Il circuito FIParriva in Italia. Più precisamente a, sul litorale romano, dove il X4Club ospiterà dall’8 all’11 settembre prossimi una delle tappe del tour internazionalele. Il circuito è stato creato nel 2021 dalla Federazione Internazionalee i tornei in questione sono riservati alle categorie under 14, 16 e 18 sia maschili che femminili. Il nuovo appuntamento italiano si collocherà fra le diverse tappe in giro per il mondo che servono da qualificazione alle FIPFinals, in programma a Monterrey (Messico) dal 28al 4 dicembre 2022. (federtennis.it) (foto@Fit- Facebook) Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di SportClicca qui per iscriverti al ...