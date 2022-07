NEXI e la finta email con TRANSAZIONE che richiede rimborso

Leggi su analisideirischinformatici

(Di mercoledì 27 luglio 2022) Attenzione ad unada parte di, per unaprocedura di. Si tratta di phishing e va cestinata subito. Ecco il testo: Gentile Cliente, Il nostro sistema ha rilevato attività non autorizzate sul tuo account! Un pagamento di 899,00 EUR è stato effettuato dal tuo conto il xxxx alle 09:33 Il pagamento non è stato inviato correttamente a causa del nostro sistema di blocco. Se sei tu quello che ha effettuato questo pagamento, ignora questa. Se non hai effettuato il pagamento, clicca sul link sottostante e segui la procedura diAccedi al tuo account. ©Payments SpAl 2017-2022. All lRights Reserved. Alcuni consigli per non cadere in queste truffe tramite: – Non “cliccare” sui link inviati tramite e-mail o sms ...