Michele Bravi: “Solo per un po’ è diventata virale, ma tutti ignorano che parla di sesso orale” (Di mercoledì 27 luglio 2022) Michele Bravi festeggia due belle notizie in queste ore: un suo singolo del 2017 “Solo per un po’” è diventato virale su TikTok, mentre è arrivata la conferma che sfilerà sul red carpet della 79esima Mostra internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia (31 agosto -10 settembre). Il cantautore ha svelato, proprio su TikTok, un dettaglio piccante sul singolo del 2107, contenuto nell’album “Anime di carta”. “Quando scopri che Solo per un po’ è diventata virale su TikTok. – ha spiegato l’artista – Ma tutti ignorano che il pezzo parla di: sesso orale”. Questo dettaglio lo aveva già svelato in alcune interviste nel 2017, ma Bravi ha voluto ricordarlo ancora una volta o ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 27 luglio 2022)festeggia due belle notizie in queste ore: un suo singolo del 2017 “per un po’” è diventatosu TikTok, mentre è arrivata la conferma che sfilerà sul red carpet della 79esima Mostra internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia (31 agosto -10 settembre). Il cantautore ha svelato, proprio su TikTok, un dettaglio piccante sul singolo del 2107, contenuto nell’album “Anime di carta”. “Quando scopri cheper un po’ èsu TikTok. – ha spiegato l’artista – Mache il pezzodi:”. Questo dettaglio lo aveva già svelato in alcune interviste nel 2017, maha voluto ricordarlo ancora una volta o ...

michele_bravi : #TIMSummerHits Stasera su @RaiDue ?? - RaiRadio2 : ? @michele_bravi torna sul palco del #TIMSummerHits! Ora su #RaiRadio2 ?? @RaiDue ?? E @RaiPlay - IlContiAndrea : C’è tanta musica a #Venezia79: nella categoria Orizzonti Extra Elodie e Michele Bravi in due film. Harry Styles con… - telodogratis : Non solo Elodie, anche Michele Bravi al Lido con ‘Amanda’ - Lavi21052021 : RT @IlContiAndrea: C’è tanta musica a #Venezia79: nella categoria Orizzonti Extra Elodie e Michele Bravi in due film. Harry Styles con la f… -