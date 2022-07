Kepa non gioca mai: vuole il rilancio, pronto ad abbassarsi l’ingaggio al Napoli (Di mercoledì 27 luglio 2022) Il Napoli sta cercando un portiere per la prossima stagione, anche perché non c’è grandissima fiducia in Meret. Kepa per il Napoli è uno dei nomi papabili, ma si valutano anche altri profili come quello di Navas. In entrambi i casi c’è il problema stipendio da risolvere, ma Kepa può ridursi l’ingaggio per provare il rilancio al Napoli. Mentre per quanto riguarda il portiere costaricano del PSG appare molto complicato riuscire a venire incontro alle sue richieste. Kepa al Napoli: ingaggio ridotto Secondo Corriere dello Sport resistono le possibilità che il portiere del Chelsea vesta la maglia azzurra. Ma il Napoli sta tergiversando sul ruolo del portiere, un ruolo fondamentale ed una “società al top non si può ... Leggi su napolipiu (Di mercoledì 27 luglio 2022) Ilsta cercando un portiere per la prossima stagione, anche perché non c’è grandissima fiducia in Meret.per ilè uno dei nomi papabili, ma si valutano anche altri profili come quello di Navas. In entrambi i casi c’è il problema stipendio da risolvere, mapuò ridursiper provare ilal. Mentre per quanto riguarda il portiere costaricano del PSG appare molto complicato riuscire a venire incontro alle sue richieste.al: ingaggio ridotto Secondo Corriere dello Sport resistono le possibilità che il portiere del Chelsea vesta la maglia azzurra. Ma ilsta tergiversando sul ruolo del portiere, un ruolo fondamentale ed una “società al top non si può ...

