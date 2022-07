tuttointer24 : Calciomercato Inter, la luce in fondo al tunnel: Marotta blinda tre super titolari ???? #Inter #Inzaghi #SerieA… - sportli26181512 : Inzaghi blinda Dumfries e Skriniar: per loro non si tratta, ecco quanto valgono per l’Inter: Inzaghi blinda Dumfrie… - zazoomblog : Inter Inzaghi blinda Dumfries e Skriniar ma… dovessero partire sono pronte le alternative: le ultime - #Inter… - FcInterNewsit : Prima GdS - Inzaghi blinda i big - tuttointer24 : Mercato Inter, cambio di strategia sui giovani: Marotta blinda i canterani ???? #Inter #Inzaghi #SerieA #Amala -

Ma come si chiudono le porte C'è un modo per bloccare il cancello di Appiano Si scherza, eh. Ma Simoneva immaginato così, in questi giorni: guardiano dei suoi giocatori, l'esatto contrario di quella famosa pubblicità che recitava 'toccatemi tutto, ma non...'. Eh no. Non toccate proprio nulla, ...Inter,' Skriniar e Dumfries: via a una sola condizione Milan Skriniar © LaPresseCome raccontato da Calciomercato.it, il Psg resta su Skriniar ma al momento non sono in programma nuovi ...Una svolta fondamentale nelle mani dell'Ad Marotta: il calciomercato dell'Inter potrebbe registrare una frenata definitiva in chiave cessioni ...Inzaghi è pronto a tenere i suoi big come Skriniar e Dumfries , l'Inter è pronta ad ambire ad obiettivi di maggiore rilievo ...