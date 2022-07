Ferie docenti: non si perdono per congedo maternità. Possono essere rinviate (Di mercoledì 27 luglio 2022) Ai docenti di ruolo spettano 30 giorni di Ferie con un’anzianità di servizio non superiore a tre anni, 32 giorni con un’anzianità di servizio di più di tre anni. Cosa succede se non si può fruire delle Ferie per particolari condizioni, esempio per congedo di maternità? Le Ferie Possono essere recuperate. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 27 luglio 2022) Aidi ruolo spettano 30 giorni dicon un’anzianità di servizio non superiore a tre anni, 32 giorni con un’anzianità di servizio di più di tre anni. Cosa succede se non si può fruire delleper particolari condizioni, esempio perdi? Lerecuperate. L'articolo .

