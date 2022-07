"È pazza". Così i legali vogliono "salvare" la mamma di Diana (Di mercoledì 27 luglio 2022) Gli avvocati della difesa puntano a dire che Alessia Pifferi ha problemi psichici. La donna è chiusa a San Vittore in isolamento e non sembra rendersi conto di ciò che ha fatto Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 27 luglio 2022) Gli avvocati della difesa puntano a dire che Alessia Pifferi ha problemi psichici. La donna è chiusa a San Vittore in isolamento e non sembra rendersi conto di ciò che ha fatto

