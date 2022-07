Dayane Mello e Boro Boro | il flirt e la sua reazione | ' Io fidanzata a mia insaputa'

(Di mercoledì 27 luglio 2022) E' da settimane che il gossip sultrae il rapperè sulla bocca di tutti. I due hanno fatto intendere che ci fosse una frequentazione in corso, anche se, realmente, non è ...

CarlaMariaOli13 : RT @UploadDayane: ?? l prazer, Dayane Mello! - Nia212096 : RT @361_magazine: - L_AdeleShasa : RT @reshtaghi: @MusiniGiada @dal_puro @Britney01961304 Mi piace la Dayane madrina degli eventi. ?????? “Vai Everybody” cit. Dayane Mello - ImDatBitx : RT @361_magazine: - NilceLuanda2 : RT @UploadDayane: ?? l prazer, Dayane Mello! -

E' da settimane che il gossip sul flirt trae il rapper Boro Boro è sulla bocca di tutti. I due hanno fatto intendere che ci fosse una frequentazione in corso, anche se, realmente, non è mai arrivata una conferma o smentita sui ...AGGIORNAMENTO :, nel video che trovate in apertura del nostro articolo, smentisce di essere fidanzata con B oro Boro .e Boro Boro "si frequentano" e sono molto affiatatie ...E' da settimane che il gossip sul flirt tra Dayane Mello e il rapper Boro Boro è sulla bocca di tutti. I due hanno fatto intendere che ci fosse una frequentazione in corso, anche ...Sfogo social di Dayane Mello che ha voluto rispondere alle tante notizie relative al suo stato sentimentale. Le parole della modella.