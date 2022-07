Covid, ancora 3333 positivi con 8 decessi registrati ieri in Abruzzo (Di mercoledì 27 luglio 2022) L'Aquila - Sono 3333 i casi positivi al Covid registrati oggi in Abruzzo, che portano il totale dall’inizio dell’emergenza - al netto dei riallineamenti - a 497575. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 8 nuovi casi (si tratta di un 73enne della provincia di Teramo e di un 80enne della provincia di Chieti, mentre 6 decessi sono risalenti ai giorni scorsi e comunicati solo oggi dalle Asl) e sale a 3446. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 448702 dimessi/guariti (+12354 rispetto a ieri). Gli attualmente positivi in Abruzzo sono 45427 (-9029 rispetto a ieri). Di questi, 285 pazienti (+10 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in area medica; 11 (+2 rispetto a ... Leggi su abruzzo24ore.tv (Di mercoledì 27 luglio 2022) L'Aquila - Sonoi casialoggi in, che portano il totale dall’inizio dell’emergenza - al netto dei riallineamenti - a 497575. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 8 nuovi casi (si tratta di un 73enne della provincia di Teramo e di un 80enne della provincia di Chieti, mentre 6sono risalenti ai giorni scorsi e comunicati solo oggi dalle Asl) e sale a 3446. Nel numero dei casisono compresi anche 448702 dimessi/guariti (+12354 rispetto a). Gli attualmenteinsono 45427 (-9029 rispetto a). Di questi, 285 pazienti (+10 rispetto a) sono ricoverati in ospedale in area medica; 11 (+2 rispetto a ...

Maxpar68 : RT @ProfMBassetti: Più gente entra in ospedale sintomatica o asintomatica per Covid con tampone positivo per SarsCoV-2- più gente esce o mu… - Erica43581765 : SE LI VOTI, LO FARANNO ANCORA #GreenPass #Vaccino #Pfizer #Moderna #Novavax #QuintaDose #QuartaDose #TerzaDose… - venti4ore : Coronavirus in Toscana contagi ancora in calo Omicidio in via… - tiziana_grasso : RT @AxiaFel: Ora. TG5. Costa, occorre rivedere i dati dividendo chi è morto di Covid da chi è morto con Covid. Continuano a pigliarci in gi… - savedem65052841 : RT @Erica43581765: SE LI VOTI, LO FARANNO ANCORA #GreenPass #Vaccino #Pfizer #Moderna #Novavax #QuintaDose #QuartaDose #TerzaDose #Draghi… -