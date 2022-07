Cerveteri, tenta di strangolare la ex e l’aggredisce con un coltello: 35enne in manette (Di mercoledì 27 luglio 2022) Cerveteri – I Carabinieri della Stazione di Civitavecchia hanno arrestato un 35enne, già noto alle forze dell’ordine, gravemente indiziato di maltrattamenti e lesioni personali aggravate nei confronti della ex compagna e resistenza a Pubblico Ufficiale. E’ successo a Cerveteri, dove, secondo quanto denunciato, la mattina del 27 luglio, l’uomo, in preda ad una crisi di gelosia, si è recato presso l’abitazione della donna, 23enne di origine marocchina, e quando lei lo ha fatto entrare l’avrebbe immediatamente aggredita, prima verbalmente e poi fisicamente, cercando di strangolarla a mani nude e non riuscendoci solo grazie all’intervento della madre di lei, presente in casa. Il 35enne a quel punto avrebbe poi prelevato un coltello da cucina e avrebbe cercato di ferire la giovane. Madre e figlie sono ... Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 27 luglio 2022)– I Carabinieri della Stazione di Civitavecchia hanno arrestato un, già noto alle forze dell’ordine, gravemente indiziato di maltrattamenti e lesioni personali aggravate nei confronti della ex compagna e resistenza a Pubblico Ufficiale. E’ successo a, dove, secondo quanto denunciato, la mattina del 27 luglio, l’uomo, in preda ad una crisi di gelosia, si è recato presso l’abitazione della donna, 23enne di origine marocchina, e quando lei lo ha fatto entrare l’avrebbe immediatamente aggredita, prima verbalmente e poi fisicamente, cercando di strangolarla a mani nude e non riuscendoci solo grazie all’intervento della madre di lei, presente in casa. Ila quel punto avrebbe poi prelevato unda cucina e avrebbe cercato di ferire la giovane. Madre e figlie sono ...

