Centrodestra, vertice oggi alla Camera: arrivati Meloni, Salvini e Berlusconi (con Fascina) (Di mercoledì 27 luglio 2022) vertice di Centrodestra oggi alla Camera. Poco dopo le 15, i leader sono arrivati alla spicciolata a Montecitorio per partecipare al summit di coalizione dopo le schermaglie su premier ed elezioni.... Leggi su ilmessaggero (Di mercoledì 27 luglio 2022)di. Poco dopo le 15, i leader sonospicciolata a Montecitorio per partecipare al summit di coalizione dopo le schermaglie su premier ed elezioni....

fanpage : 'Tra me e Beppe Grillo non c'è stata nessuna telefonata ieri sera' Il presidente del M5s Giuseppe Conte smentisce i… - fabiospes1 : RT @direpuntoit: Il Centrodestra riunito alla Camera ha trovato un accordo sulla modalità per indicare il candidato a presidente del Consig… - marioadinolfi : RT @byoblu: Il centrodestra riunisce il suo vertice per determinare le regole sull'indicazione del candidato premier e chissà se la Meloni… - CeresaRaffaele : #ElezioniPolitiche2022 niente spigole al vertice del centrodestra....al nano gli son rimaste solo le lische di forz… - fcister69 : RT @salvinimi: Oggi vertice di centrodestra nella villa grande. Berlusconi ha gia bandito la tavola con cannoli a forma di microfono. -