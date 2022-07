Cade dalla bici per evitare due mezzi | grave una 76enne

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 27 luglio 2022) Romano di Lombardia. Sarebbe caduta nel tentativo diduela donna di 76 anni rimasta ferita in modonella mattinata di mercoledì 27 luglio a Romano di Lombardia. L’incidente si è verificato poco prima delle 9 quando l’anziana, in sella alla suacletta, è caduta rovinosamente sull’asfalto mentre provava adun furgoncino che aveva parcheggiato sul marciapiede per fare delle consegne: proprio in quel momento, però, alle sue spalle stava sopraggiungendo un’auto in sorpasso, che sostanzialmente l’ha costretta a pedalare in uno spazio stretto all’interno del quale non è riuscita a mantenere l’equilibrio. Sul posto in pochi minuti sono arrivati idi soccorso e con l’elicottero, con i medici che l’hanno immediatamente stabilizzata: non ha mai perso ...