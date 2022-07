Brave and Beautiful: che fine ha fatto l’attrice di Suhan? Il suo prossimo progetto (Di mercoledì 27 luglio 2022) Brave and Beautiful: la romantica ed avventurosa soap turca con protagonisti Kivanc Tatlitug (Cesur Alemdaroglu) e Tuba Buyukustun (Suhan Korludag) si è conclusa in Italia quasi un mese fa: il 30 giugno (in Turchia, invece, è stata trasmessa dal 2016 al 2017). Ora cosa stanno facendo gli attori? C’è una novità per la protagonista: ha girato una nuova serie TV! Di cosa si tratta? Dove verrà trasmessa? Quando? Scopriamolo insieme! Brave and Beautiful: nuova soap con l’attrice Tuba Buyukustun dopo il successo italiano Tuba Buyukustun, 40 anni (compiuti il 5 luglio scorso, con tanti auguri anche dai follower su Instagran), sarà tra le protagoniste di una nuova soap che andrà in onda su Netflix. S’intitola “Zeytin Agaci”, in inglese “Another Self” (“Un Altro Sé”), e sarà visibile da domani, ... Leggi su pianetadonne.blog (Di mercoledì 27 luglio 2022)and: la romantica ed avventurosa soap turca con protagonisti Kivanc Tatlitug (Cesur Alemdaroglu) e Tuba Buyukustun (Korludag) si è conclusa in Italia quasi un mese fa: il 30 giugno (in Turchia, invece, è stata trasmessa dal 2016 al 2017). Ora cosa stanno facendo gli attori? C’è una novità per la protagonista: ha girato una nuova serie TV! Di cosa si tratta? Dove verrà trasmessa? Quando? Scopriamolo insieme!and: nuova soap conTuba Buyukustun dopo il successo italiano Tuba Buyukustun, 40 anni (compiuti il 5 luglio scorso, con tanti auguri anche dai follower su Instagran), sarà tra le protagoniste di una nuova soap che andrà in onda su Netflix. S’intitola “Zeytin Agaci”, in inglese “Another Self” (“Un Altro Sé”), e sarà visibile da domani, ...

nnica_w : @Hazelbird Oh yes. she is so small. Her head goes into my hand. and she is so brave. (Oh si, lei è così piccola. L… - Tamara52028906 : @GioGioronny @PTurche Non ci sarà mai una soap come brave and beautiful - zazoomblog : Brave and Beautiful Riza fuori dal set: sembra un altro - #Brave #Beautiful #fuori #sembra #altro - ju_and_the_cats : @PaoloLeChat Io ho cintato bene il giardino con la rete di protezione e quando escono le gatte sto sempre fuori a t… -