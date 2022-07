WTA Varsavia 2022: dal debutto vincente di Jasmine Paolini alla pioggia che rinvia Cocciaretto ed Errani (Di martedì 26 luglio 2022) Sono solo tre i match completati al WTA 250 di Varsavia. La pioggia della Polonia, infatti, ha costretto alla cancellazione sia i tre confronti già in corso che gli altri programmati, tra cui spiccano i primi turni di Elisabetta Cocciaretto e Sara Errani, che avrebbero dovuto affrontare rispettivamente la polacca Martyna Kubka e l’olandese Arantxa Rus. I risultati, peraltro, sono molto netti. Il più importante di tutti riguarda Jasmine Paolini, in grado di risolvere con relativa semplicità la pratica della montenegrina Danka Kovinic (6-1 6-1). Per lei ci sarà ora la francese Clara Burel, vittoriosa sulla slovacca Anna-Karolina Schmiedlova per 7-6(5) 6-1. Tra le due ancora nessun confronto precedente. WTA Varsavia 2022, ... Leggi su oasport (Di martedì 26 luglio 2022) Sono solo tre i match completati al WTA 250 di. Ladella Polonia, infatti, ha costrettocancellazione sia i tre confronti già in corso che gli altri programmati, tra cui spiccano i primi turni di Elisabettae Sara, che avrebbero dovuto affrontare rispettivamente la polacca Martyna Kubka e l’olandese Arantxa Rus. I risultati, peraltro, sono molto netti. Il più importante di tutti riguarda, in grado di risolvere con relativa semplicità la pratica della montenegrina Danka Kovinic (6-1 6-1). Per lei ci sarà ora la francese Clara Burel, vittoriosa sulla slovacca Anna-Karolina Schmiedlova per 7-6(5) 6-1. Tra le due ancora nessun confronto precedente. WTA, ...

