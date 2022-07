Vaiolo scimmie | Oms | ' Limitare rischi riducendo rapporti e partner sessuali | vaccino non basta'

(Di martedì 26 luglio 2022) Da pochi giorni l' Oms ha dichiarato emergenza nazionale legata alla diffusione deldelle. I casi continuano ad aumentare, soprattutto in Europa. L'Organizzazione mondiale della sanità ...

ladyonorato : Ma veramente stanno ripartendo da capo col vaiolo delle scimmie? Nuova “emergenza globale”?? - Agenzia_Ansa : FLASH | Vaiolo delle scimmie: Oms, è emergenza sanitaria globale. #ANSA - WRicciardi : i recenti focolai di vaiolo delle scimmie, polio e Marburg ci dicono che e’ meglio se impariamo la lezione del Covi… - SummerRhapsody : RT @1708_zoe: Ma aggiungiamoci anche vaccino vaiolo delle scimmie così saranno ancora più lievi ???? - infoitsalute : Vaiolo delle scimmie, in 7 giorni +48% dei casi. L’Oms: “Il vaccino non basta, limitare i partner sessuali” -

Da pochi giorni l' Oms ha dichiarato emergenza nazionale legata alla diffusione deldelle. I casi continuano ad aumentare, soprattutto in Europa. L'Organizzazione mondiale della sanità ha fatto sapere che serve un grande lavoro di monitoraggio e prevenzione e che, il ...A tre giorni dalla dichiarazione di emergenza sanitaria globale , l'Oms interviene nuovamente suldelleche sta velocemente facendo registrare un incremento dei numeri dei casi, ora anche tra donne e bambini. Al 22 luglio erano 16.016 i casi nel mondo con un balzo del 48% in soli 7 ...Massimo Andreoni, Direttore Scientifico SIMIT (Società Italiana di Malattie Infettive e Tropicali), spiega a Fanpage ...Da pochi giorni l'Oms ha dichiarato emergenza nazionale legata alla diffusione del vaiolo delle scimmie. I casi continuano ad aumentare, soprattutto in Europa. L'Organizzazione mondiale ...