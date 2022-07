Vaiolo della scimmie, l’Europa resta l’epicentro. Sono già 12mila i casi: l’8% ha avuto bisogno di ricovero (Di martedì 26 luglio 2022) La regione europea dell’Organizzazione mondiale della sanità, che comprende 53 Paesi in Europa e Asia centrale, resta l’epicentro dell’epidemia di Vaiolo della scimmie in corso, registrando “la stragrande maggioranza” delle infezioni segnalate. In questa regione “l’epidemia si è estesa rapidamente, con 37 Paesi/aree interessati ad oggi” dalla circolazione del Monkeypox virus, “con evidenze di trasmissione locale continua. Dal 13 maggio al 22 luglio Sono quasi 12mila i casi probabili o confermati, di cui l’8% ha richiesto un ricovero in ospedale”. E se i maschi che fanno sesso con i maschi (Msm) rimangono i più colpiti, “i contagi in altri gruppi di popolazione, inclusi donne e bambini, alcuni dei quali ... Leggi su ildenaro (Di martedì 26 luglio 2022) La regione europea dell’Organizzazione mondialesanità, che comprende 53 Paesi in Europa e Asia centrale,dell’epidemia diin corso, registrando “la stragrande maggioranza” delle infezioni segnalate. In questa regione “l’epidemia si è estesa rapidamente, con 37 Paesi/aree interessati ad oggi” dalla circolazione del Monkeypox virus, “con evidenze di trasmissione locale continua. Dal 13 maggio al 22 luglioquasiprobabili o confermati, di cuiha richiesto unin ospedale”. E se i maschi che fanno sesso con i maschi (Msm) rimangono i più colpiti, “i contagi in altri gruppi di popolazione, inclusi donne e bambini, alcuni dei quali ...

