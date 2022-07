Ultime Notizie – Covid oggi Basilicata, 958 contagi e 3 morti: bollettino 26 luglio (Di martedì 26 luglio 2022) Sono 958 i contagi da coronavirus in Basilicata oggi, 26 luglio 2022, secondo numeri e dati Covid del bollettino della regione. Registrati 3 morti. I nuovi casi sono stati individuati su un totale di 3.538 tamponi eseguiti. Le persone decedute, di età compresa fra 84 e 94 anni, risiedevano a Marsico Nuovo, Matera e Melfi. Nello stesso report sono state registrate 1232 guarigioni. I ricoverati per Covid-19 sono 91 di cui 3 (+2) in terapia intensiva: 40 nell’ospedale di Potenza; 61 (di cui 3 in TI) in quello di Matera. Nel complesso gli attuali positivi residenti in Basilicata sono 15.248. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 26 luglio 2022) Sono 958 ida coronavirus in, 262022, secondo numeri e datideldella regione. Registrati 3. I nuovi casi sono stati individuati su un totale di 3.538 tamponi eseguiti. Le persone decedute, di età compresa fra 84 e 94 anni, risiedevano a Marsico Nuovo, Matera e Melfi. Nello stesso report sono state registrate 1232 guarigioni. I ricoverati per-19 sono 91 di cui 3 (+2) in terapia intensiva: 40 nell’ospedale di Potenza; 61 (di cui 3 in TI) in quello di Matera. Nel complesso gli attuali positivi residenti insono 15.248. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

