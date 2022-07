The Son: il film di Florian Zeller con Hugh Jackman nel programma di Venezia 2022 (Di martedì 26 luglio 2022) Tra i film che verranno presentati in anteprima a Venezia 2022 ci sarà anche The Son, progetto diretto da Florian Zeller con Hugh Jackman. Il film The Son, diretto da Florian Zeller, sembra destinato ad avere la sua anteprima mondiale a Venezia 2022. La presenza dell'atteso progetto che segna il ritorno del regista dopo il successo di The Father, sembra sia stata confermata dal direttore della Mostra del Cinema, Alberto Barbera, rispondendo ad alcune domande dei fan su Twitter. Il film The Son ha come protagonista Hugh Jackman nel ruolo di un padre, Peter, la cui vita con la compagna Beth (Vanessa Kirby) e il loro bambino, viene scossa ... Leggi su movieplayer (Di martedì 26 luglio 2022) Tra iche verranno presentati in anteprima aci sarà anche The Son, progetto diretto dacon. IlThe Son, diretto da, sembra destinato ad avere la sua anteprima mondiale a. La presenza dell'atteso progetto che segna il ritorno del regista dopo il successo di The Father, sembra sia stata confermata dal direttore della Mostra del Cinema, Alberto Barbera, rispondendo ad alcune domande dei fan su Twitter. IlThe Son ha come protagonistanel ruolo di un padre, Peter, la cui vita con la compagna Beth (Vanessa Kirby) e il loro bambino, viene scossa ...

