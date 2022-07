TgLa7 d del 26 luglio 2022

TgLa7 : ?? Dal primo agosto tutti i lunedì e i mercoledì alle 21.30 'La Corsa al Voto' un programma del #TGLa7 condotto da… - Piu_Europa : Un dato incoraggiante quello del sondaggio di stasera di @swg_research @TgLa7 che ci convince ancor di più della bo… - TgLa7 : #Putin: si apre nuova era nella storia del mondo. 'Solo Stati veramente sovrani avranno alti #tassi di #crescita' - FedericoNoceri6 : @TgLa7 La morte politica del PD e di Letta. - Profilo3Marco : RT @TgLa7: ?? Dal primo agosto tutti i lunedì e i mercoledì alle 21.30 'La Corsa al Voto' un programma del #TGLa7 condotto da @paolocelata… -

TGLA7

Elezioni, Letta (Pd): la partita è tra noi e Giorgia Meloni (Fdi) Dl Aiuti, ministro Franco: disponibili 14,3 miliardi, meglio i conti pubblici Gas: a Bruxelles intesa sul piano di emergenza Guerra ......i primi sondaggi dopo le dimissionipresidenteConsiglio Mario Draghi e dopo la scelta... SWG ha pubblicato un sondaggio per ilsecondo il quale Fratelli d'Italia è il primo partito ... Anteprima Tgla7 del 25 luglio 2022 FdI è al suo massimo con il Pd dietro, ma a pochi giorni dalle dimissioni del governo le percentuali indicano nuovi equilibri. Per gli italiani la caduta del governo è colpa dell'avvocato del popolo e ...L'ultimo sondaggio politico di Swg vede in forte crescita Fratelli d'Italia e Pd con anche Calenda e Renzi in rialzo, male invece Lega e M5s.